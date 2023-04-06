Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 апреля, подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список вошли 40 человек, в том числе кардиохирург Лео Бокерия, тренер Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, телеведущая Наталья Москвитина, предприниматель Олег Сирота, летчик Константин Ярошенко и другие.

Путин также предложил перечисленным деятелям совместно с делегатами от общественных палат субъектов РФ приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе.

Восьмой состав Общественной палаты РФ будет действовать в течение трехлетнего срока с 2023 по 2026 годы.

18 ноября прошлого года в Общественной палате России состоялся второй круглый стол, темой которого стало создание реестра деструктивного контента в Сети. Речь на мероприятии шла о распространенности такой информации и признаках, по которым ее можно распознать. Работа по созданию реестра проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Третий круглый стол по этой теме пройдет в Общественной палате 22 ноября.