Замсекретаря ОП РФ подвел итоги деятельности предыдущего состава и озвучил новые планы

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Школьник в четверг, 6 апреля, рассказал о том, что сейчас происходит в сфере гражданского общества и государственных институтов в России, а также озвучил планы на будущее.

В первую очередь Школьник высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за доверие по отношению к деятельности ОП РФ.

«Прежде всего, хотел поблагодарить президента за доверие и отметить, что Общественная палата достаточно успешно справляется с функцией быть посредником между обществом и властью, транслировать запросы граждан руководству страны», — сказал Школьник, отметив, что Общественная палата сегодня «является своего рода камертоном настроений наших граждан» и ее членам удается «выстраивать конструктивный диалог между обществом и властью».

Он отметил, что за трехлетний период работы предыдущего созыва ОП РФ на страну выпало немало исторических событий и глобальных вызовов. Среди них Школьник назвал пандемию коронавируса, принятие поправок в Конституцию РФ, выборы нового состава Госдумы, а также начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и вхождение четырех новых регионов в состав России.

«И всё это происходит на фоне крушения системы однополярного мира и всей архитектуры международной безопасности. То есть мир окончательно вошел в фазу глобальных перемен», — сказал он.

При этом замсекретаря ОП РФ указал на то, что сплоченность и солидарность, которую проявили россияне в этот период, поддерживая президента, «характеризует высокий уровень сознания гражданского общества и эффективную работу палаты по консолидации всех общественных сил страны».

Отвечая на вопрос о международном сотрудничестве, Школьник отметил, что несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, ОП РФ продолжает работать в направлении поддержания диалога с другими странами на уровне гражданского общества. Он напомнил, что Общественная палата является председателем Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), объединяющей организованные институты гражданского общества более чем из 70 стран.

«Основная тема нашего председательства — «Жизнь в онлайн-эпоху: новые вызовы и поиск решений». В течение года мы провели круглые столы по тематике цифрового неравенства, защиты прав граждан от IT-гигантов, борьбы с молодежной безработицей», — рассказал замсекретаря.

Он отметил, что в текущем году планируется организовать итоговый форум МАЭСССИ, где ОП РФ предложит рекомендации гражданского общества по решению актуальных вопросов цифровой повестки.

Школьник также рассказал об активном развитии отношений со странами Африки. При этом, говоря о ситуации на международной арене, он выразил уверенность в том, что, несмотря на санкции, русофобию и антироссийскую пропаганду в западных СМИ, многие люди в самых разных уголках земного шара поддерживают Россию. По его словам, санкции — это не тупик, а возможность нового пути.

Подводя итоги проделанной работы, заместитель секретаря Общественной палаты указал на то, что, по его мнению, в последнее время произошел качественный рывок в развитии институтов гражданского общества в России.

«Россияне являются не просто наблюдателями, подавляющее большинство из них становятся участниками исторических событий, происходящих в мире и, разумеется, внутри страны. Очевидно, что общество достигло серьезного уровня гражданской зрелости», — отметил он.

Говоря о планах нового состава ОП РФ, Школьник указал на то, что особое внимание планируется уделить развитию отношений с общественными организациями на постсоветском пространстве.

«Мы уже начали этим заниматься, создав Координационный совет по укреплению российско-белорусской дружбы при Общественной палате. У нас хорошее рабочее взаимодействие с нашими партнерами из Казахстана и Узбекистана, которые регулярно участвуют в проводимых Общественной палатой форумах», — рассказал он, добавив, что необходимо «поддерживать постоянный диалог с нашими соседями, чтобы не допустить возможности превращения бывших союзных республик в плацдарм для военных баз НАТО и секретных лабораторий по созданию биологического оружия».

Ранее в этот же день Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. В президентский список вошли 40 человек, в том числе кардиохирург Лео Бокерия, тренер Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, телеведущая Наталья Москвитина, предприниматель Олег Сирота, летчик Константин Ярошенко и другие.

24 февраля глава государства инициировал процедуру формирования нового, восьмого, состава Общественной палаты. После этого общественные палаты российских регионов также в течение 30 дней избирали из своего состава по одному представителю в общероссийскую Общественную палату. Примечательно, что в новый состав ОП РФ впервые войдут представители общественных палат новых субъектов РФ.