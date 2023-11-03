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Уролог рассказала о причинах и профилактике цистита

Врач Медведева: для профилактики цистита необходимо пить больше воды
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Цистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое сопровождается учащенным и болезненным мочеиспусканием. В большинстве случаев с заболеванием сталкиваются женщины, у мужчин оно встречается крайне редко. О причинах развития цистита, важности лечения и мерах профилактики «Известиям» 3 ноября рассказала врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Медведева.

Как отметила врач, причиной развития цистита, становятся бактерии, причем в 90% случаев — это кишечная палочка. В силу особенностей женской анатомии она может попадать в мочевой пузырь и в норме выходит из организма вместе с мочой. Но в определенных условиях патоген может прикрепиться к стенке мочевого пузыря, начать размножаться и тем самым спровоцировать цистит.

По ее словам, такое возможно на фоне стресса, сопутствующих гинекологических заболеваний, снижения иммунитета и переохлаждения — когда под воздействием холода температура тела опускается ниже 35 градусов. Кроме того, особенности строения мочеиспускательного канала у некоторых женщин сами по себе могут стать причиной частого попадания кишечной палочки и другой флоры в мочевой пузырь — во время гигиенических процедур и полового акта. Даже изменения, происходящие в организме в период менопаузы, могут увеличивать частоту циститов.

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«Реже возбудителями цистита могут быть бактерии, причастные к образованию камней в почках. Кроме того, он может появляться на фоне других заболеваний — в частности, во время химио- и лучевой терапии, во время длительного использования мочевыводящего катетера. Поэтому при появлении проблем с мочеиспусканием нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы поставить верный диагноз и понять, что именно спровоцировало ухудшение самочувствия. Именно своевременная диагностика влияет на эффективность лечения цистита», — рассказала Медведева.

Врач предупредила, что, если цистит не лечить или делать это неправильно, есть риск того, что воспалительный процесс дойдет до почек, — это чревато серьезными осложнениями. Кроме того, заболевание может перейти в хроническую форму — когда его невозможно вылечить раз и навсегда. Цистит считается хроническим, когда он возникает минимум два раза за полгода или трижды за год.

Если женщина сразу начала лечение и избавилась от него, заболевание может обостряться раз в год — ничего критического в этом нет, отметила специалист.

Для лечения цистита используют антибиотики, а чтобы дополнительно облегчить симптомы — теплые ванны, обильное питье и диету. На время придется отказаться от соленого, острого, кофе, алкоголя и цитрусовых. Если заболевание вызвано другим заболеванием, врачи рекомендуют обезболивающие препараты — как только закончится лечение основной проблемы, цистит пройдет, добавила уролог.

Чтобы снизить риск возвращения цистита, врач рекомендует пить больше жидкости, если для этого нет противопоказаний по другим заболеваниям. Потому что чем больше жидкости, тем активнее образуется моча и чаще мочеиспускание. Второе, не менее важное правило — не допускать длительного воздержания от мочеиспускания. Всё это оставляет патогенам меньше шансов задержаться в организме, подытожила эксперт.

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23 июня врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Ирина Голотина рассказала «Известиям», что из-за мокрого купальника у женщин может развиться цистит и молочница.

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