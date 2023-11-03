Москвичам рассказали об итогах благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

В Москве завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ. Об этом в пятницу, 3 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что парк является объектом культурного наследия регионального значения. В ходе проведенных работ на его территории обустроили зону отдыха, провели реставрацию и воссоздали утраченные скульптуры, среди которых «Олень», «Козерог», «Голуби», «Трубач» и «Дети разных народов», сообщает телеканал «360».

Восстановили три фонтана, оборудовали детские площадки. Помимо этого, были организованы зона для воркаута и скейт-парк. Вместе с тем специалистам удалось сохранить планировочную структуру парка, пишет «Москва 24».

Кроме того, рабочие заменили покрытие существующих дорожек, а также проложили новые на месте народных троп, провели ремонт заезда и парковки, расположенные около Большого московского цирка, привели в порядок лестницы и подпорные стены на территории парка.

Бирюков также рассказал, что специалисты сделали зону отдыха возле памятника Джавахарлалу Неру, ее площадь превысила 2 тыс. кв. м, уточняет сайт kp.ru. Были восстановлены ведущие к монументу дорожки, замощены основные маршруты в его зоне. Также рабочие отремонтировали цветник и поставили лавочки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в парке обновили систему освещения, а для памятника организовали архитектурную подсветку, пишет НСН.

24 октября стало известно, что в Москве провели благоустройство двух участков Цветного бульвара. Ремонт прошел возле одноименной станции метро и Цирка Юрия Никулина. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали тротуары, обновили асфальт, а также установили энергоэффективные фонари. Кроме того, были проложены дополнительные водосточные сети, уточняет RT.