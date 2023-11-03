Еще два человека пострадали от аферы экс-ухажера Волочковой

На прошлой неделе, 28 октября, в отделение полиции по Пресненскому району города Москвы поступили еще два заявления на бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом 3 ноября сообщил источник «Известий».

Одним из двух заявителей стала 24-летняя жительница Башкортостана Виктория О. 13 ноября 2022 года девушка заключила договор денежного займа в инвестирование и развитие сети кондитерских изделий «Family Desert», принадлежащих Дюрану. В развитие бизнеса она вложила 100 тыс. рублей, и по договору должна была получить деньги обратно в течение года, а также ежемесячно получать 5% от суммы.

В результате деньги получены не были, а сам бизнесмен перестал выходить на связь.

Вторым пострадавшим оказался 47-летний Юрий Г. из Орловской области. Мужчина в апреле инвестировал 500 тыс. рублей, однако ни денег, ни процентов не получил.

В настоящий момент проводится проверка по обоим случаям.

Ранее, 23 октября, от аферы Дюрана пострадала также бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Пьеха, вложившая в бизнес экс-ухажера Волочковой 200 тыс. рублей. Женщина подала на Дюрана заявление в полицию.

Кроме того, 6 октября источник «Известий» сообщил об очередных обманутых инвесторах, которые обратились в полицию с заявлением на Дюрана. Заявителями стали 45-летняя москвичка Анна К., вложившая в развитие кондитерского бизнеса в общей сложности 2 млн рублей, а также 60-летний Андрей К., который инвестировал 3 млн. В обоих случаях экс-жених балерины исчез с деньгами.

Другой вкладчик рассказал «Известиям» о мошенничествах Дюрана 22 сентября. Он отметил, что у бывшего возлюбленного Волочковой были сообщники — его бывшая жена Кристина Дюран и некая Юлия Беляева.

В этот же день Дюрана задержали по делу о мошенничестве. Отмечалось, что предприниматель занимал деньги якобы для расширения кондитерского бизнеса, но в итоге перестал выходить на связь с инвесторами и выплачивать дивиденды. В апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело, тогда же Дюрана объявили в розыск.

Полиция поймала мошенника после подставной деловой встречи, организовать которую помогли именно обманутые вкладчики.