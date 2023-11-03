Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» 3 ноября о значении оборонительных заграждений «зубов дракона». По его словам, такие сооружения могут останавливать любую существующую бронетехнику.

«Зубы дракона» — это фортификационные сооружения, делаются из бетона пирамидальной формы, их ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения и они являются продолжением известных противотанковых «ежей», которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Они препятствуют продвижению бронетехники как тяжелой, так и легкой. Главная задача — приостановить движение, чтобы их уничтожить. Поэтому вот эти изделия, несмотря на свою простоту, как они выглядят, оказались достаточно эффективным препятствием, которое украинская армия так и не смогла преодолеть», — рассказал Леонков.

Военный эксперт также отметил, что при сооружение учитывается практически вся существующая бронетехника, будь то на колесном или на гусеничном ходу.

«Она не сможет быстро преодолеть данное препятствие. Для этого нужны специализированные инженерные машины, которые смогли бы освободить проход для бронетехники, но пока они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) будут этим заниматься, они будут в прицеле наших огневых средств поражения противотанковых, артиллерийских систем залпового огня, армейской авиации, имеются в виду ударные вертолеты», — добавил Леонков.

Благодаря «зубам дракона» бронетехника замедляет ход, следовательно, ее маневренность сразу снижается, что приводит к ее поражению, резюмировал эксперт.

30 октября немецкий журналист Юлиан Рёпке в эфире телеканала Bild заявил, что Вооруженные силы России продолжают укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона». Журналист указал, что техника НАТО не может прорвать такую оборону и она только укрепляется.

Позднее сообщалось, что российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ у Работино и Вербового на запорожском направлении. Они вскрыли командный пункт и склад боеприпасов подразделений армии Украины и уничтожили цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.