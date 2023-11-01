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В Германии отметили эффективность обороны ВС РФ на Украине

Bild сообщил, что ВС РФ продолжают эффективно укреплять линию фронта «зубами дракона»
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы (ВС) России продолжают укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» (противотанковые заграждения из железобетона, — Ред.), что представляет колоссальную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 октября рассказал военный эксперт немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке на YouTube-канале издания.

По его словам, техника НАТО не сможет прорвать такую оборону и она только укрепляется

«Россияне продолжают укреплять эту огромную <…> линию обороны. Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», — сказал эксперт.

По мнению журналиста, поскольку техника НАТО не в состоянии преодолеть подобные фортификационные сооружения, это и привело к провалу контрнаступления ВСУ.

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30 октября американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского вооруженного конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 1 октября признала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило. В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), политик заявила, что многие устали от конфликта на Украине.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что украинским военным тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной. Он обратил внимание, что российские военные возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и «зубами дракона».

ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование, заключил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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