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Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран

Грушко: закрытие Балтийского моря для РФ стало бы его закрытием для всех
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hormann
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В НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для России значило бы его закрытие для всех стран. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

Он объяснил, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО. По мнению чиновника, такие фигуры речи используют только «легковесные политики».

«Вот эти хотелки, вот эти мечты — они абсолютно не обоснованы. Тот, кто попытается реализовать эти мечты в какие-то практические действия, они должны осознавать все негативные последствия, к которым эти решения могут привести», — сказал Грушко .

Трубы горят: что случилось с газопроводом Balticconnector
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20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что судоходство для российских судов в Балтийском море может быть закрыто, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

В ответ на это, 23 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что любые угрозы для России являются неприемлемыми, их нужно воспринимать серьезно. Он подтвердил, что Россия не причастна к повреждению трубопровода Balticconnector на границе Финляндии и Эстонии.

8 октября газопровод Balticconnector был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

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