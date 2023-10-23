В Кремле прокомментировали угрозы закрыть Балтику для России
Любые угрозы для России являются неприемлемыми, их нужно воспринимать серьезно. Об этом 23 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания властей Латвии о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов.
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. Угрозы для РФ являются неприемлемыми», — сказал Песков.
Представитель Кремля еще раз подтвердил, что Россия не причастна к повреждению трубопровода Balticconnector на границе Финляндии и Эстонии.
Ранее, 20 октября, президент Латвии отметил, что страны — участницы Североатлантического альянса могут закрыть судоходство для российских судов в Балтийском море, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Он добавил, что обсуждение в НАТО возможного закрытия Балтийского моря начнется только при наличии «конкретных фактов».
Тогда сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил (ВМС) страны, прежде чем высказываться о закрытии Балтийского моря.
До этого, 11 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал «решительный ответ» альянса, если окажется, что газопровод между Эстонией и Финляндией был поврежден в результате диверсии.
8 октября газопровод Balticconnector был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.