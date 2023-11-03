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Оверчук заявил об ожидании решения об участии в саммите АТЭС в США

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в пятницу, 3 ноября, заявил, что вопрос участия делегации России в саммите АТЭС в Сан-Франциско после введения санкций США ждет решения.

«Сейчас ждем решения», — сказал он журналистам на Веронском Евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством Соединенных Штатов.

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2 ноября США расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые ограничения направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также против военно-промышленного комплекса России и поддерживающих его структур.

Ранее в этот же день в США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций. В американском Госдепартаменте отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США.

2 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

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