Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернули обратно из-за неисправности
Пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании «Якутия», следовавший по рейсу из Якутска в Москву, вернули в аэропорт вылета из-за технической неисправности самолета. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал главка МЧС по Республике Саха (Якутия).
«В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что у воздушного судна Boeing-737 АК «Якутия», вылетевшего по маршруту Якутск — Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота», ― сказано сообщении.
На борту воздушного судна находятся 128 человек, в том числе пятеро членов экипажа.
«Для обеспечения безопасности к месту посадки убыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП аэропорта города Якутск, службы спасения республики», ― заявили представители МЧС.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска в 12:17 (6:17 мск). Пострадавших нет, самолет повреждений не получил.
Ранее, 28 октября, самолет сообщением Москва — Бишкек совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Как сообщил источник «Известий», вероятной причиной стала неисправность двигателя. Погибших и пострадавших нет.