Самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре

Самолет сообщением Москва — Бишкек совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Как сообщил источник «Известий», вероятной причиной стала неисправность двигателя.

Уточняется, что сообщение об аварийной посадке поступило в 13:02 мск. На борту находятся 190 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Погибших и пострадавших нет. Информация по задержке рейса уточняется.

Ранее, 22 октября, экстренно сел самолет, следовавший из Москвы во Владивосток. Посадка произошла в Красноярске. Как выяснили «Известия», тогда причиной экстренной посадки самолета стал дебош пассажира. Сообщалось, что капитан воздушного судна запросил вынужденную посадку для лайнера Boeing 777 и вызов наряда полиции из-за того, что один из пассажиров ходил по салону самолета и пытался войти в кабину пилота. Буйного мужчину задержали после того, как самолет совершил посадку.