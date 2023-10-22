Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет рейса Владивосток – Москва совершил экстренную посадку в Красноярске
Мир
Число заложников ХАМАС выросло до 212 человек
Мир
КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку
Происшествия
Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве
Мир
Израильские силовики задержали 27 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме
Наука и техника
Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink
Мир
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
Спорт
Теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF
Мир
Турция направит гумпомощь с лекарствами в сектор Газа
Армия
ВСУ потеряли до 140 человек личного состава на южнодонецком направлении
Мир
В Израиле заявили о проверке всей гуманитарной помощи для Газы на наличие оружия
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о риске Армагеддона из-за решений США по Израилю
Мир
В МИД РФ заявили об увеличении числа выданных европейцам туристических виз на 57%

Названа причина экстренной посадки самолета в Красноярске

Источник «Известий»: самолет экстренно сел в Красноярске из-за дебошира
0
Фото: ТАСС/Красноярск аэропорт
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной экстренной посадки в Красноярске самолета стал дебош пассажира. Об этом 22 октября сообщил источник «Известий».

Он также уточнил, что самолет летел из Москвы во Владивосток, а не наоборот, как сообщалось изначально.

Источник также рассказал, что капитан воздушного судна запросил вынужденную посадку для лайнера Boeing 777 и вызов наряда полиции из-за того, что один из пассажиров ходил по салону самолета и пытался войти в кабину пилота.

Мужчину задержали после того, как самолет совершил посадку. Его доставили в дежурную часть. Дебоширом оказался житель Уссурийска Приморского края.

Избирательное правило: бизнес попросил изменить контроль за авиадебоширами
Почему перевозчики против постоянного присмотра за нарушителями и нужно ли проводникам носить при себе наручники

Отмечалось, что воздушное судно продолжило движение по маршруту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023