Названа причина экстренной посадки самолета в Красноярске

Причиной экстренной посадки в Красноярске самолета стал дебош пассажира. Об этом 22 октября сообщил источник «Известий».

Он также уточнил, что самолет летел из Москвы во Владивосток, а не наоборот, как сообщалось изначально.

Источник также рассказал, что капитан воздушного судна запросил вынужденную посадку для лайнера Boeing 777 и вызов наряда полиции из-за того, что один из пассажиров ходил по салону самолета и пытался войти в кабину пилота.

Мужчину задержали после того, как самолет совершил посадку. Его доставили в дежурную часть. Дебоширом оказался житель Уссурийска Приморского края.

Отмечалось, что воздушное судно продолжило движение по маршруту.