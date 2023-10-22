Самолет сообщением Владивосток – Москва экстренно сел в Красноярске. Об этом сообщили 22 октября в оперативных службах.

Как уточнили там ТАСС, самолет после этого уже вылетел по маршруту.

Причины происшествия устанавливаются.

18 октября сообщалось, что летевший из Москвы в Барнаул самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, которая, несмотря на попытки бортпроводников оказать ей помощь, скончалась.