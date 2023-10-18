В экстренно севшем в Екатеринбурге самолете умерла женщина

Летевший из Москвы в Барнаул самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, которая, несмотря на попытки бортпроводников оказать ей помощь, скончалась. Об этом в среду, 18 октября, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, которое начало проведение доследственной проверки по факту инцидента.

«18 октября 2023 года в 2:55 по мск воздушное судно, выполняющее рейс Шереметьево – Барнаул, совершило экстренную посадку в аэропорту Кольцово г. Екатеринбург из-за плохого самочувствия пассажирки 1973 г.р.», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

По предварительным данным, пассажирка во время полета стала задыхаться, и командир самолета принял решение совершить посадку для оказания ей срочной медицинской помощи.

В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки борта прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, указали в ведомстве.

15 октября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщила, что самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил вынужденную посадку на аэродроме Хабаровска, в связи с этим организована доследственная проверка. Причиной ЧП была названа техническая неполадка.