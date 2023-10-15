Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил вынужденную посадку на аэродроме Хабаровска, в связи с этим организована доследственная проверка, сообщила на своем сайте 15 октября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Причиной названа техническая неполадка.

«Установлено, что 15 октября 2023 года самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровск из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя», — отметили в ведомстве.

Резервный борт авиакомпания «Якутия» направила для пассажиров рейса Владивосток – Чита вместо совершившего 14 октября аварийную посадку на аэродроме вылета. Sukhoi Superjet 100 в субботу вернулся из-за неисправности левого двигателя. На борту находилось 80 пассажиров.

Менее суток спустя около 40 из них продолжили путь в Читу, но на этот раз самолет сел в Хабаровске. На время ожидания вылета в Читу пассажиры размещены в гостинице.

По обоим фактам проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).