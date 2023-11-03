Эксперт рассказал о причинах активизации ВФУ на запорожском направлении

Село Работино давно стало серой зоной, где вооруженные формирования Украины (ВФУ) наносят удары, продвигаются и также быстро отходят обратно на свои позиции. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что украинское командование уже сутки предпринимает попытки наступать в районе Работино. Противнику удалось локально подвинуться в нескольких местах, но ценой больших потерь. Уже известно об уничтожении как минимум двух танков Leopard, нескольких боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Но, несмотря на потери, ВФУ продолжают попытки продавить российскую оборону.

«Это называется активной обороной. Как только украинские силы где-то продвигаются, начинает работать наша авиация, артиллерия и выбивает их с позиций. На этом направлении идут спорадические атаки вооруженных формирований Украины, которые будут длиться еще неделю-две до распутицы. Но в общем на ситуацию на линии боевого соприкосновения эти атаки не повлияют, потому как у украинских боевиков задача в итоге уйти в глухую оборону», — отметил Дандыкин.

Потом ВФУ станут накапливать силы, если это будет позволено нашими подразделениями, подчеркнул военный эксперт. Он напомнил, что даже украинское командование на днях признало, что прорвать российскую оборону сейчас не представляется возможным.

При этом противник потерял огромное количество людей и техники. Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 470 бойцов ВФУ и 57 единиц техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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Уйти в Работино: ВФУ несут большие потери на запорожском направлении