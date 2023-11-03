Черта нашей традиции

Россия 4 ноября отмечает День народного единства. Исторический контекст этой даты понятен: изгнание поляков из Москвы, преодоление Смуты, переустановление на новых началах российского государства, которое через сто лет прорубит свое «окно в Европу» и войдет в мировую политику в качестве полноправного субъекта. Хочется особо подчеркнуть, что тогда, в 1612 году, именно российское общество сыграло решающую роль в выходе из Смуты. Не случайно важнейший символ народного единства — стоящий на Красной площади памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Способность российского общества собираться в решающий исторический момент, преодолевая сиюминутные разногласия, стала важнейшей чертой нашей политической и гражданской традиции.

Сегодня Россия также сталкивается с внешними вызовами, подвергается беспрецедентному санкционному и информационному давлению со стороны США и их сателлитов. Вместе с тем исторически способность российского государства защищать себя и свои рубежи всегда зависела от крепости «тылов». Страна умеет отражать внешние вызовы и угрозы, собирать силы, противостоять самым серьезным, даже вероломным актам агрессии. Но ключевыми условиями победы всегда были внутренний мир, гражданское единение, разделяемое всеми понимание, что для страны и общества есть по-настоящему важные вещи, ради которых и необходимо сплочение. Эти вещи — ценности, традиции, культура, язык, политический и духовный суверенитет страны, справедливость, понимаемая в широком смысле, — как справедливость общественного устройства, социальных отношений, выполнение взятых на себя обязательств.

Последнее относится и к государству: поддержка власти обществом дается не вслепую, но с безусловным требованием услышать и выполнить идущий «снизу» запрос. Без доверия общества к политическому классу и повышения качества управленческих элит национальное единство невозможно. Не случайно президент Владимир Путин настойчиво говорит о том, что власть на всех уровнях должна слышать людей, знать их нужды, ежедневно работать на благо граждан. При всей сложности внешнеполитической ситуации правительство РФ и Государственная дума, Совет Федерации активно работают над тем, чтобы сохранить социальный вектор государственной политики. А системные политические партии, пусть и каждая по-своему, ведут регулярную, каждодневную работу «в поле».

Консолидация российского общества особенно заметна в связи со специальной военной операцией, которая имеет колоссальную низовую поддержку, ее цели и задачи разделяют и принимают самые широкие слои общества. Массовое добровольческое движение, те видимые усилия простых людей по поддержке сражающихся на передовой ясно свидетельствуют о подлинно народном, отечественном характере СВО.

Отметим, что и сегодня российское общество с достоинством проходит испытания, создаваемые геополитической турбулентностью, и демонстрирует зрелость в вопросах обеспечения как гражданского, так и межнационального, межконфессионального мира. Отдельные эксцессы, попытки расколоть это единство, заметные в публичной повестке, — исключения, лишь подтверждающие общее правило. Ценности гражданственности, способность достойно вести себя в годы самых сложных испытаний, добросовестно преодолевать трудности, не идти на поводу у радикалов — те черты, которые безусловно присущи российскому обществу. Но и на власть при этом ложится ответственность за то, чтобы разумно использовать общественный, человеческий потенциал. Не случайно приоритетом действующей Стратегии национальной безопасности названо сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан.

Россия — большая страна, с разными регионами, климатом, часовыми поясами. Россия — светская, но при том многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой проживают более 190 народов и в которой говорят более чем на 270 языках. При огромном уважении к культуре и традициям народов, при исключительном внимании к сохранению языков следует отметить и важнейшую роль русского народа и русского языка в обеспечении единства страны. Безусловная сила России состоит именно в том, что она исторически умела соединять единство и разнообразие, беречь свою сложность, не искала простых решений в том, чтобы стричь всех под одну гребенку.

Есть и задачи на будущее, призванные способствовать сохранению и укреплению общественной консолидации в России.

Владимир Путин неоднократно заявлял о единстве и непрерывности тысячелетней российской истории. Эти смыслы закреплены и в поправках в Конституцию 2020 года. Но по многим аспектам еще предстоит большая работа. Очень важно не только беречь и восполнять историческую память, но и подвести черту под конфликтами прошлого, прекратить попытки воспроизводить разделение на «белых», «красных», «зеленых» в сегодняшнем дне. Наше прошлое — сложное, часто драматическое, его нужно помнить и знать. Но сегодня важно, опираясь на наши лучшие исторические традиции, строить современную, развитую, процветающую Россию, которая выйдет из всех геополитических кризисов обновленной, усилившейся, открывшей в себе новые качества и силы для развития в качестве суверенного центра силы, соответствующей высокому статусу «государства-цивилизации», каким по своей природе и является.

Необходимо решать вопросы социального развития, преодолевать территориальное, социальное, инфраструктурное неравенство. Можно ожидать, что эти вопросы, столь важные для граждан нашей страны, получат особое внимание во время предстоящей президентской кампании.

Отношения общества и власти также имеют потенциал развития. Готовность народа не просто поддерживать государство, но и вместе с ним принимать на себя тяжесть отражения внешних вызовов и угроз, не отменяет сильнейшего общественного запроса на качество государственной политики. Общественная консолидация и эффективное государство — это универсальные ключи к победе над любыми вызовами и угрозами, это самые лучшие инструменты развития нашей страны и построения достойного ее будущего.

Автор — старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Российского общества политологов

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