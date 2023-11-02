Москвичка сдала в ломбард авто при попытке вернуть доступ к «Госуслугам»

В Москве мошенники, взломав аккаунт женщины на «Госуслугах», вынудили ее сдать автомобиль в ломбард и перевести деньги на их счет. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил источник «Известий».

По имеющимся данным, 1 ноября в полицию обратилась женщина и рассказала, что днем ранее, 31 октября, она не смогла зайти на свою страницу на «Госуслугах». В информационном окне женщина обнаружила номер телефона, на который нужно позвонить для разблокировки.

Во время разговора с якобы сотрудником ей сообщили, что неизвестные пытаются заключить договор финансовой аренды от ее имени и хотят получить права на аренду машины Opel Corsa, который находится в собственности у женщины.

Для предотвращения этого москвичке порекомендовали предоставить самостоятельно свое авто в залог. В результате женщина оформила соответствующий договор и перевела на «безопасный счет» 400 тыс. рублей.

На данный момент полиция начала проверку по факту произошедшего.

27 октября сенатор Артем Шейкин рассказал, как предотвратить взлом аккаунта на «Госуслугах». Он отметил, что россиянам следует установить контрольный вопрос в своем личном кабинете, чтобы аккаунт не был украден из-за нового вида мошенничества. Вопрос является дополнительным уровнем защиты помимо двухфакторной аутентификации и не дает возможность запрашивать SMS с паролем до ответа на вопрос, указал чиновник.

С 28 октября на «Госуслугах» для всех пользователей портала стала обязательной двухфакторная аутентификация. С этого дня войти в аккаунт старым способом можно будет только один раз для уточнения данных и подтверждения способа входа.