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Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» с 28 октября — что изменится

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной с 28 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С конца месяца двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех пользователей портала. Новые правила начнут действовать с 28 октября 2023 года. С этого дня войти в аккаунт старым способом можно будет только один раз для уточнения данных и подтверждения способа входа. Подробнее об изменениях читайте в материале «Известий».

Что такое двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация необходима для защиты данных при несанкционированном доступе в случае кражи имени пользователя или пароля.

Для более надежной защиты, помимо пароля или PIN-кода, используется дополнительный уровень безопасности — второй фактор. Таким образом стороннее лицо не сможет получить доступ к учетной записи, даже если ему стал известен пароль от аккаунта.

Ранее такой способ защиты стал обязательным при первом входе на «Госуслуги».

Что изменится на «Госуслугах» с 28 октября

Как пояснили в Минцифры, двухфакторная аутентификация прежде всего призвана усилить защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.

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При входе в учетную запись с 28 октября гражданам потребуется установить второй фактор. Баннер с несколькими вариантами защиты появится при входе в аккаунт. Пользователю останется только выбрать один из них. Если этого не сделать, воспользоваться госуслугами не получится.

Какие варианты защиты будут предусмотрены на «Госуслугах»

В качестве дополнительной защиты предлагается использовать SMS-код, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), а также вход по биометрии. Зарегистрировать ее нужно заранее через приложение «Госуслуги Биометрия». Подтвердить вход затем необходимо путем ввода логина и пароля, предоставив доступ к камере.

В случае же с одноразовым кодом потребуется скачать специальное приложение для управления одноразовыми кодами для своего типа устройства.

В дальнейшем поменять свой выбор можно в разделе «Безопасность». Для этого надо зайти в раздел, кликнуть кнопку «Вход с подтверждением» и выбрать один из трех вариантов, которые предлагает система.

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Как поменять номер телефона для второго фактора на «Госуслугах»

Изменить телефон для SMS-подтверждения необходимо на стадии выбора второго фактора защиты. Если прежний номер уже не доступен, изменить его можно в МФЦ или приложении банка-партнера.

Программу двухфакторной аутентификации начали вводить с марта 2023 года. По данным Минцифры, на сегодня второй фактор подключили уже более 41 млн человек, то есть почти половина пользователей «Госуслуг».

Ранее «Известия» писали, что мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов.

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