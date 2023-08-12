Медвежья госуслуга: почему важно защищать аккаунт на портале

Эксперты рассказали о важности защиты аккаунтов на портале «Госуслуги». В случае взлома преступники могут оформить на человека займы и кредиты, снять деньги с его банковских карт и даже переписать имущество на других людей. «Известия» выяснили, как безопасно пользоваться этим приложением и как понять, что в него заходят злоумышленники.

Правила защиты

В Роскомнадзоре рассказали о правилах защиты аккаунтов на «Госуслугах». В первую очередь, важно включать в приложении двухфакторную аутентификацию , отметил замглавы ведомства Милош Вагнер.

По словам Вагнера, чаще всего аккаунты крадут путем простого подбора пароля (многие пользователи, например, ставят дату своего рождения). Поэтому важно выбирать более сложный пароль и ставить дополнительную защиту профиля, когда для входа нужно подтверждение через почту или телефон.

— Для совершения мошеннических операций достаточно вести логин и пароль. Поэтому мы рекомендуем, пока ничего не произошло, включить второй фактор аутентификации. (…) Завладеть двумя ключами сложнее, — сказал Милош Вагнер.

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Помимо того, он посоветовал россиянам время от времени проверять на «Госуслугах» бюро кредитных историй. Каждый пользователь может бесплатно запросить такую услугу два раза в год и выяснить, не оформлены ли на его имя какие-то займы .

Как правило, люди узнают, что стали жертвами преступников, на той стадии, когда на их имя уже оформили кредит или от их имени провели какие-то сделки. Именно поэтому важно защищать свои профили и проверять, нет ли в них подозрительной деятельности, подчеркнул замглавы Роскомнадзора.

Важный аккаунт

Защищать аккаунт на «Госуслугах» важнее, чем любой другой, ведь там содержатся данные почти всех документов гражданина: паспорта, СНИЛС, ИНН, сведения о недвижимости в собственности и автомобиле, говорит в беседе с «Известиями» эксперт платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Александра Пожарская. Этот инструмент позволяет дистанционно, без обращения в органы власти и МФЦ совершать онлайн множество действий, меняющих жизнь человека.

— Портал дает широчайшие возможности, и с каждым годом их становится больше, — говорит Пожарская. — Честным гражданам «Госуслуги» экономят много времени и сил, а злоумышленникам, к сожалению, облегчают их промысел.

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По ее словам, чаще всего мошенники получают доступ к аккаунту жертвы с помощью фишинга, методов социальной инженерии, взлома с применением специальных программ — троянов, крадущих данные, или же поддельных Wi-Fi-сетей, к которым можно подключиться бесплатно.

— Если говорить о социальной инженерии, мошенники применяют свой старый прием: звонят потенциальной жертве на мобильный, представляются сотрудником «отдела безопасности», пугают тем, что данные человека пытаются украсть, а затем требуют озвучить код из SMS, который приходит на мобильный, — добавляет адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.

Именно поэтому, отмечает он, важно не разговаривать по телефону с незнакомцами и не называть никакие ценные данные — особенно, паспортные, платежные и, разумеется, пароли.

В руках мошенников

Получив доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах», преступники могут совершить разные махинации с деньгами или имуществом человека, говорит Владислав Шурховецкий. Чаще всего мошенники берут на имя своей жертвы кредиты.

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— С помощью доступа к личному кабинету они могут авторизоваться в аккаунтах банков и других кредитных организаций, — объясняет адвокат. — В большинстве случаев им выдают не более 15 тыс. рублей, потому мошенники одновременно оформляют заявки на большое количество таких кредитов.

Помимо того, преступники могут завладеть доступом к банковской карте человека и вывести с нее деньги или отвязать от номера телефона (а затем снова взять кредит), переоформить имущество на третьих лиц или зарегистрировать на имя жертвы фиктивный бизнес , добавляет юрист Ирина Минина.

— В итоге, помимо утраты денег, жертва получит испорченную кредитную историю, огромные задолженности перед банками, длительные разборки с ФНС, а иногда и уголовное производство по факту мошенничества (если на его имя откроют ИП) , — отмечает юрист.

Всю личную информацию, полученную при краже аккаунта (например, состав семьи человека, уплаченные налоги, штрафы), преступники «сливают» для составления баз, которыми торгуют в даркнете. А затем люди, пострадавшие от взлома, смогут стать жертвой уже новых мошенников, чаще всего телефонных.

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По словам Александры Пожарской, масштаб последствий для владельцев аккаунтов и их семей зависит лишь от фантазии и умений злоумышленника. К примеру, в практике «Мошеловки» несколько раз встречались случаи открытия юридических лиц на имя жертв таких взломов с последующим предъявлением претензий уже и со стороны государства.

— Людей обвиняли неуплате налогов, отмывании доходов, в том же мошенничестве, но уже в особо крупных размерах, в контрабанде, незаконной торговле и прочем, — говорит собеседница «Известий».

Самая большая проблема в таких ситуациях — доказать, что неправомерные действия на портале «Госуслуг» совершал не сам человек, а взломщик, подчеркивает Ирина Минина. Поэтому еще одним последствием взлома могут стать продолжительные судебные процессы и выматывающие допросы в правоохранительных органах.

Правила хорошего пароля

Для того чтобы защитить свой аккаунт на «Госуслугах», важно придумать уникальный пароль и не использовать его больше нигде, говорит Александра Пожарская. Ведь в случае если преступники, к примеру, взломают профиль в соцсетях, они попробуют ввести ту же комбинацию.

Сам пароль от «Госуслуг» и прочих сервисов Пожарская не рекомендует хранить на устройстве. Лучше придумать такую комбинацию, которая останется в памяти (но при этом не будет простой). Пароль лучше менять не реже чем раз в полгода, а также в случае, если аккаунт пытались взломать (например, если пришло сообщение с кодом, который не запрашивался владельцем аккаунта).

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— Распространенная ошибка — хранить логины и пароли в облачных хранилищах или сохранять в браузере, чтобы не забыть. Но там их могут украсть мошенники, — отмечает собеседница «Известий». — Кроме того, лучше не использовать имена, фамилии и даты рождения близких. Намного безопаснее вспомнить строчку из любимой песни или девиз спортивной команды, добавить несколько цифр и символов, которые понятны только владельцу профиля.

В случае если человек использует двухфакторную авторизацию и вводит код из SMS на сайте, важно внимательно сверить символы в адресной строке: это должен быть официальный адрес портала gosuslugi.ru.

Также защитить профиль человека можно с помощью биометрии (тогда для входа на портал потребуется используются видеозапись лица и голос владельца профиля, а приложение будет называться «Госуслуги.Биометрия») или электронной подписи. Последнюю можно создать в специальных центрах, список которых размещен на сайте Минцифры. Юрист Ирина Минина также советует включать оповещения о входе в аккаунт: на электронную почту человека будут приходить мгновенные уведомления, и он сможет понять, что его взломали.

В случае если человек подозревает, что кто-то получил доступ к его профилю на «Госуслугах» (например, приходят оповещения о подозрительной активности или он не может восстановить доступ к аккаунту), юрист Владислав Шурховецкий советует сразу позвонить по телефону горячей линии и обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов, взяв с собой паспорт и СНИЛС. Также стоит обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Восстановить доступ в «Госуслуги» очень важно, поскольку через меню поданных заявлений можно проверить, какую именно информацию успели запросить злоумышленники, а также проверить, оформили ли они кредит, через раздел «Сведения о бюро кредитных историй», — заключает эксперт.