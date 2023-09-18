Минцифры РФ разъяснило, как будет действовать закон о цифровом паспорте

«Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в определенных случаях. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в сообщении.

Перечень конкретных ситуаций, при которых допускается использование цифровых копий документов, определит правительство РФ.

«Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — резюмировали в ведомстве.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий использование цифровых копий удостоверяющих личность документов, в том числе паспорта, вместо бумажных.

Инициативу о введении в России цифрового паспорта российский лидер одобрил в феврале на совещании с членами кабмина РФ, назвав подобные цифровые сервисы в высшей степени востребованными в России. В свою очередь, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил президенту о разработке его ведомством технологии, позволяющей использовать смартфон вместо паспорта.

В начале января пресс-служба Минцифры сообщила, что на «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС), носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не потребуется. Также с 1 января в России начали использовать трудовые книжки нового образца. Теперь у документов появилась цифровая альтернатива, а в форму бланка были внесены коррективы.