В Совфеде рассказали о способе защиты от мошенников на «Госуслугах»

Россиянам следует установить контрольный вопрос в своем личном кабинете на «Госуслугах», чтобы аккаунт не был украден из-за нового вида мошенничества. Об этом 27 октября «РИА Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.

Сенатор поделился подробностями новой мошеннической схемы взлома «Госуслуг».

«Злоумышленники используют звонок от имени одного крупного оператора сотовой сети с просьбой продлить договор абонентского обслуживания через «Госуслуги». Мошенники утверждают, что этот оператор находится под санкциями и программа автоматического продления перестала работать, поэтому необходимо вводить данные через оператора, иначе есть риск утраты номера», — сказал Шейкин.

В случае если пользователь соглашается, злоумышленники просят сообщить код из смс, который предназначен для авторизации на портале. Это позволяет им получить доступ к аккаунту и всей персональной информации, указал он.

По словам сенатора, противостоять данной схеме можно при наличии у пользователя контрольного вопроса при входе в личный кабинет. Вопрос является дополнительным уровнем защиты помимо двухфакторной аутентификации и не дает возможность запрашивать смс с паролем до ответа на вопрос, отметил Шейкин. Таким образом будет предотвращен доступ мошенников к учетной записи.

С 28 октября на «Госуслугах» для всех пользователей портала станет обязательной двухфакторная аутентификация. С этого дня войти в аккаунт старым способом можно будет только один раз для уточнения данных и подтверждения способа входа.