Выставка об истории нацизма открыта у посольства Швеции в Москве
В Москве открывается уличная выставка Российского военно-исторического общества об истории нацизма. Экспозиция расположена напротив посольства Швеции на улице Мосфильмовской, сообщает телеканал «Известия». На шести стендах — примеры поддержки королевством нацизма. Как говорят организаторы, материалы выставки обличают политику двойных стандартов. При этом отмечается, что в годы Второй мировой Стокгольм снабжал промышленность гитлеровской Германии сырьем и поддерживал ее военную экономику.
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