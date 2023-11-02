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Выставка об истории нацизма открыта у посольства Швеции в Москве

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В Москве открывается уличная выставка Российского военно-исторического общества об истории нацизма. Экспозиция расположена напротив посольства Швеции на улице Мосфильмовской, сообщает телеканал «Известия». На шести стендах — примеры поддержки королевством нацизма. Как говорят организаторы, материалы выставки обличают политику двойных стандартов. При этом отмечается, что в годы Второй мировой Стокгольм снабжал промышленность гитлеровской Германии сырьем и поддерживал ее военную экономику.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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