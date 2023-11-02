Директор Мариинского театра Гергиев назвал Темирканова гениальным артистом

Худрук академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов был гениальным артистом, его уход стал невосполнимой утратой для мира культуры. Таким мнением поделился 2 ноября с «Известиями» директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Уход из жизни этого выдающегося человека — невосполнимая утрата не только для нашего коллектива, имевшего великую честь знать его и работать с ним, но и для всего мира культуры. Гениальный артист, талантливейший педагог, активный общественный деятель, Юрий Хатуевич целиком отдавал себя служению музыке», — рассказал он.

По словам Гергиева, в Мариинском театре узнали о кончине Темирканова с глубочайшей скорбью. Дирижер отметил преданность Темирканова своему делу и его неугасаемую творческую энергию, которые вывели отечественное искусство на недостижимый ранее уровень.

Гергиев напомнил, что Темирканов возглавлял лучшие оркестры мира, был искренне любим и уважаем всеми музыкантами, которым посчастливилось с ним работать, а также завороженной его гением публикой. Артист назвал это самой главной наградой коллеги.

Он подчеркнул, что хранить имя Юрия Хатуевича Темирканова в истории — великая честь для Мариинского театра, который ответственно продолжает его дело и хранит его творческое наследие.

Юрий Хатуевич навсегда останется в сердцах знавших его, а добрые воспоминания о нем помогут пережить боль утраты, заключил Гергиев от лица своего театрального коллектива.

О смерти Темирканова стало известно ранее в этот день. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Прощание с дирижером пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Ранее в этот день заместитель Темирканова Евгений Петровский назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии. По его словам, с уходом из жизни Темирканова филармония осиротела.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.