Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Худрук академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов — символ филармонии. Так 2 ноября сказал журналистам заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Петровский, комментируя смерть дирижера.

«Тяжело очень говорить, сегодня пришла очень тяжелая для нас новость, для нас, для филармонии, для культуры в целом. Сегодня в первой половине дня скончался художественный руководитель [Темирканов]», — поделился он.

Он указал, что с уходом из жизни Темирканова филармония осиротела.

«Это было не просто первое лицо филармонии, это был символ филармонии. Трудно сказать, как мы будем жить дальше», — отметил Петровский.

По его словам, в связи со смертью худрука оркестра концертные планы филармонии претерпели изменения.

«Для филармонии закончилась большая эпоха, эпоха Темирканова. Память маэстро будет увековечена в филармонии», — сказал заместитель худрука.

Также он добавил, что панихида по дирижеру будет открытой, выступят два оркестра.

О смерти Темирканова стало известно ранее в этот день. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Прощание с дирижером пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.