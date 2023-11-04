Куда поехать на Дальнем Востоке в 2024 году — цены и достопримечательности

Дальний Восток России — невероятно богатый и обширный край, на территории которого находятся 11 субъектов страны. Здесь каждый путешественник найдет что-то для себя: горные походы, сплавы, рыбалка, наблюдение за дикими животными, уникальные природные объекты, необычные музеи и т.д. О том, какие достопримечательности ждут туристов и во сколько обойдется поездка, читайте в материале «Известий».

Куда поехать на Дальнем Востоке в 2024 году — цены на отдых

Стоимость туров на Дальний Восток во многом зависит от региона, а также от продолжительности и наполнения поездки. Средняя цена путешествия длиною в 5–10 дней по популярным направлениям — 100 тыс. рублей. Стоимость VIP-туров с вертолетными экскурсиями и проживанием в люксовых отелях может достигать 700 тыс. рублей.

Короткие поездки с небольшим количеством локаций обойдутся в среднем в 40–50 тыс. рублей. Некоторые операторы также предлагают туры-конструкторы, наполнение которых путешественники могут выбрать самостоятельно. Они стоят дешевле, однако все дополнительные активности оплачиваются отдельно.

Ночь в отеле обойдется путешественнику в 3–5 тыс. рублей. Хостелы предоставляют туристам места за от 600 до 1,1 тыс. рублей в сутки.

Куда поехать на Дальнем Востоке в 2024 году — Камчатка

Камчатский край славится своими природными красотами: вулканами, гейзерами, термальными источниками, необычными пляжами. Этот регион привлекает любителей горнолыжного спорта, трекинга в горах и наблюдения за животными — летом и осенью на Курильском озере можно увидеть медведей, которые ловят пришедшую на нерест нерку.

Одна из наиболее известных достопримечательностей Камчатки — Ключевская сопка. Это действующий вулкан высотой более 4,7 тыс. м. Добраться до него можно на автобусе из поселка Ключи. Для туристов подготовлены пешие маршруты разного уровня сложности. Необычный ландшафт не оставит путешественников равнодушными: лавовые поля, ледники и нагромождения вулканических пород выглядят завораживающе. Также с сопки открывается отличный вид на окружающие горы.

Еще одно интересное, хотя и труднодоступное место — Долина гейзеров. Попасть туда путешественники могут только в составе экскурсионных групп. В долине множество водопадов, озер, термальных источников, грязевых вулканов. Однако главной достопримечательностью остаются гейзеры — вырывающиеся из земли фонтаны горячей воды и пара. Самый мощный из них выпускает струю пара на 300 м в высоту.

Для тех, кто хочет посмотреть весь Камчатский край, но не успевает это сделать, есть Быстринский природный парк. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте встречаются все виды ландшафтов региона: леса, равнины, горные массивы. Летом путешественники могут сплавиться по рекам или полюбоваться альпийскими лугами. Зимой местные жители катают туристов на собачьих упряжках.

Куда поехать на Дальнем Востоке в 2024 году — Сахалин

Сахалин — самый крупный остров России. Ежегодно он привлекает туристов не только природными красотами, но и культурным своеобразием.

Так, столица Сахалинской области Южно-Сахалинск вобрала в себя черты российской и японской архитектуры. Краеведческий музей города расположен в старинном здании, построенном в традиционном стиле тэйкан-дзукури, что переводится как «императорская корона». Это единственное подобное строение в России. А бывшее здание банка «Хоккайдо Такусеку» теперь занимает Художественный музей. Интересен и Музей железной дороги, в котором можно увидеть уникальную технику, рассказывающую историю сахалинских железнодорожных путей с 1905 года.

На мысе Клокова находится один из самых высоких водопадов на Сахалине — Клоковский. Его высота составляет около 49 м. Вода стекает по трем каменным ступеням, самая верхняя из которых скрыта деревьями, из-за чего кажется, что поток вытекает прямо из леса. Рядом с водопадом расположены смотровые площадки, с которых открывается захватывающий вид. Для туристов также установлены удобные лавочки и беседки.

Сахалинские маяки неизменно привлекают путешественников. Всего на острове их 11, однако одним из самых популярных считается маяк Анива, расположенный рядом с одноименным мысом. Он был построен в 1937–1939 годах по проекту японского архитектора. С верхней точки башни открывается вид на море, скалистые берега и небольшие водопады. Также можно заметить и представителей местной фауны: нерп, касаток, сивучей. Маяк перестал работать в 2006 году, теперь он используется как туристическая достопримечательность.

Куда поехать на Дальнем Востоке в 2024 году — Приморский край

Приезжающим в Приморский край путешественникам стоит посетить столицу региона — Владивосток. Здесь можно полюбоваться невероятными вантовыми мостами Золотой и Русский. Город окружен Владивостокской крепостью, которая замыкает его в каменное кольцо длиной около 100 км. Крепость считается одним из крупнейших оборонительных сооружений в мире. Еще одна достопримечательность Владивостока — маяк Токаревского, который был построен в 1910 году. С тех пор он продолжает освещать путь судам.

В Ольгинском районе Приморского края расположен Мыс четырех скал. Название у него говорящее — в этом месте Японское море омывает четыре огромные остроконечные скалы. Особенно эффектно они смотрятся на рассвете и на закате. Недалеко от этого места находится маяк Балюзек, названный в честь первого постоянного представителя России в Китае Льва Балюзека. Здание расположено на краю высокого каменного обрыва. Маяк действующий, поэтому попасть на его территорию нельзя, но подойти поближе и насладиться видом на море не запрещается.

Лазовский район привлекает туристов необычным скальным комплексом под названием Парк Драконов. Его главная особенность — два пика причудливой формы, которые напоминают спящих крылатых ящеров. Вокруг находятся скалы поменьше, похожие на морду дракона, отпечаток когтистой лапы, яйцо и детеныша-дракона.

Куда поехать на Дальнем Востоке в 2024 году — Якутия

Якутия — один из самых суровых в климатическом плане регионов мира. Здесь, в селе Оймякон, расположен полюс холода Северного полушария земли. Зимой температура там может опускаться от –50 до –70 градусов.

Несмотря на кажущуюся негостеприимность, Якутия удивительно красива и самобытна. Ее визитной карточкой считаются Ленские столбы, расположенные вдоль берега реки Лены. Это длинная гряда высоких, имеющих необычную форму скал, которые выглядят как узкие каменные колонны. Они возникли в результате вымывания мягких известняковых пород, продолжавшегося более 400 тыс. лет. В 2012 году Ленские столбы стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы могут полюбоваться скалами с теплохода или пройти по специальным маршрутам.

В столице региона Якутске работает Музей мамонта. В нем хранятся уникальные палеонтологические находки, не имеющие аналогов в мире. Коллекция насчитывает более 1,5 тыс. экспонатов, каждый из которого признан национальным достоянием Якутии. Посетители музея смогут увидеть мумию детеныша бизона, копию мамонтенка Димы, которого нашли в бассейне реки Колымы, бивни, шкуры и черепа. В экспозицию также входят реконструированные скелеты мамонтов и других доисторических животных.

Хребет Кисилях — самое мистическое место Якутии. Его название переводится как «каменный человек», так как на склонах расположены небольшие скальные останцы, напоминающие людей. Эта гора почиталась как священное место и вплоть до начала XXI века подниматься на нее могли только мужчины. Женщинам не разрешалось даже смотреть в сторону этой вершины. Теперь же Кисилях открыт для всех путешественников.

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