Куда поехать на Курилах в 2024 году — направления и цены

Курильские острова считаются одним из ключевых направлений для туризма на Дальнем Востоке. Эти места привлекают путешественников уникальной экосистемой с вулканами и горячими озерами. Именно поэтому большинство туристических программ предусматривают продолжительные вылазки на природу. Где стоит побывать на Курилах в первую очередь и во сколько обойдется поездка в 2024 году, читайте в материале «Известий».

Поездка на Курильские острова в 2024 году — правила въезда

Курильские острова, или Курилы, — это гряда вулканических островов между Камчатским полуостровом и японским островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана.

Так как это пограничная зона, то для ее посещения необходим пропуск на въезд. Оформить его необходимо не позже чем за месяц до поездки на портале «Госуслуги». Часто его делают сами турфирмы.

Некоторые путешественники берут с собой квадрокоптер, чтобы запечатлеть виды Курил с высоты птичьего полета. Для его провоза на территорию островов потребуется специальное разрешение, причем дрон должен быть официально зарегистрирован.

Поездка на Курильские острова в 2024 году — как добраться

Отправиться на Курилы можно в любое время, но оптимальным периодом будет июнь–сентябрь. На центральные острова Курил, Кунашир и Итуруп, удобнее попасть из аэропорта Южно-Сахалинск на Сахалине. На острова Северных Курил туристы часто отправляются с Камчатки.

Билет на самолет в одну сторону обойдется примерно в 6,9 тыс. рублей. Время в пути — чуть более часа. Однако стоит учесть, что в районе островов часто бывают туманы, из-за чего могут объявить нелетную погоду. Поэтому многие туристы предпочитают добираться на теплоходе. Ко всему, дорога обойдется примерно на треть дешевле.

Раньше из порта Корсаков на Сахалине ходил только один теплоход — «Игорь Фархутдинов». Позже к нему добавились еще два судна — «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской». Узнать расписание и стоимость билетов можно в кассе компании «Сахалин-Курилы», а также на сайте или в мобильном приложении Федеральной транспортной системы (РФБАС).

Перемещаться между островами можно тоже на теплоходе. C 2023 года между островами открыли малые круизы, поэтому перемещаться стало еще удобнее. Те, кто не хочет тратить много времени на дорогу, могут совершить перелет с острова на остров на вертолете.

Поездка на Курильские острова в 2024 году — туристические маршруты

Многие турфирмы совмещают поездки на Сахалин и острова Курильской гряды. Это достаточно выгодно. Для путешественников предлагают самые разнообразные туры — от ознакомительных до рождественских и гастрономических. Так, четырехдневный тур в среднем обойдется в 50–65 тыс. рублей. На праздники — 70 тыс. рублей и выше.

Чаще всего в программу входит посещение одного или нескольких заселенных островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Парамушир. Рядом с этими островами есть еще несколько необитаемых островов. Но попасть туда можно только в составе специальных экспедиций.

Самый распространенный маршрут — Сахалин и Итуруп. Еще одно популярное направление — Сахалин и Южные Курилы. А вот посетить Северные Курилы с Сахалина не получится. Cначала надо будет прилететь в Петропавловск-Камчатский.

Также можно совершить путешествие по всей Большой Курильской гряде. Оно займет 11 дней и потребует отдельного пропуска и бюджета. Стоимость такого тура более 565 тыс. рублей.

Поездка на Курильские острова в 2024 году — что посмотреть

Каждый из островов уникален и имеет свою «визитную карточку». Так, Итуруп известен как остров белых скал и горячих водопадов. Еще он интересен черными столбами необычной формы из застывшей лавы, получившим название плато Янкито, и действующим вулканом Баранского высотой 1125 м.

Cамый южный из Курильских островов — Кунашир — примечателен сложенным из гигантских шестигранных столбов мысом Столбчатый, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также здесь расположен вулкан Головнина возрастом 39 тыс. лет, в кальдере которого находятся два озера.

Остров Шикотан славится своими бухтами и мысами. Именно здесь находится знаменитый мыс Край Света. А остров Парамушир впечатлит туристов своими водопадами. Их здесь более 40.

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