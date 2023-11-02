Производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки

Генеральная прокуратура России внесла в ГОСТ требование к производителям фасовать социально значимые виды продуктов в упаковки с утвержденным весом или объемом. Об этом в четверг, 2 ноября, ведомство сообщило на своем сайте.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость», — говорится в сообщении.

Подобные манипуляции вводят потребителей в заблуждение, поэтому 24 октября по инициативе Генпрокуратуры РФ в ГОСТ были внесены изменения, установившие единые требования к фасовке социально значимых товаров.

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — объяснили в ведомстве.

Так, по новым правилам производитель гречки, желающий следовать ГОСТу, должен фасовать свою продукцию в упаковку весом 500, 1000 или 2000 г, производитель молока — в тары 200, 250, 500, 1000 или 2000 мл.

«Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров», — заверили в Генпрокуратуре.

Ранее, 8 августа, председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ в разговоре с «Известиями» заявил, что уменьшение объема или веса товара при сохранении его стоимости можно считать введением потребителя в заблуждение. Люди видят на полке привычный для себя размер товара и воспринимают его как, например, 1 л, по этой причине они дополнительно не рассматривают тару, которая уже изменилась в размере, уточнил он.