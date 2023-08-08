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В РФ предложили создать ГОСТ на единую упаковку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Генпрокуратура предложила бизнесу и общественникам рассмотреть вопрос о том, чтобы внести изменения в ГОСТы на пищевые продукты — установить единые требования к фасовке. Об этом сказано в материалах ведомства к совещанию, которое состоялось на прошлой неделе. «Известия» ознакомились с этими бумагами.

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В них также сказано, что ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке, находится на контроле Генпрокуратуры.

Издание обратилось в Минпромторг — следует ли унифицировать в стандартах подходы к упаковке для изготовителей. Ведомство выступает за то, чтобы размеры тары округляли до целых значений, например, до 1 л, уточнил «Известиям» один из участников совещания. В министерстве изданию сказали, что прорабатывают этот вопрос с властями и бизнесом. «Известия» направили запрос в Генпрокуратуру, а также Минэкономразвития и Минсельхоз.

Согласно данным Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), после кризиса 2008-2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки на 7-20%. При этом цена на товары остается прежней. Речь идет о так называемой шринкфляции. Но изготовители не нарушают законодательство, они указывают на таре ее объем и вес, подчеркнули в ИРПЭ. Для покупателя разница в 30-50 мл неощутима, а на повышении цены люди реагируют более чувствительно, спрос снижается, уточнила «Известиям» глава ИРПЭ Наталья Назарова.

То есть речь идет об инструменте, который позволяет снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции. Но большая часть россиян этим недовольна — это 60%, выяснил ВЦИОМ еще в 2019 году.

Такой подход к упаковке можно назвать введением потребителей в заблуждение, уверен председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Люди видят на полке привычный для себя размер товара и воспринимают его как, например, 1 л, по этой причине они дополнительно не рассматривают тару, которая теперь уже изменилась в размере, уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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