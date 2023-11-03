ТО ли еще будет: техобслуживание у дилеров подорожало в 1,5-2 раза

Плановое техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров за последние полтора года подорожало на 30–100% , рассказали «Известиям» представители отрасли. Это вызвано сложностями с поставкой запчастей, отказом западных автоконцернов компенсировать дилерам часть работ и нестабильным курсом рубля, говорят эксперты. Они констатируют: если раньше пройти ТО было дешевле именно в авторизованных организациях, то теперь ситуация складывается в пользу «гаражных» сервисов. Но менять СТО даже в таких условиях не стоит: желание сэкономить может обернуться установкой контрафактных деталей и использованием некачественных масел.

Подорожание не по плану

Услуга планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров с начала прошлого года подорожала до двух раз , сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Рост цен на 30–100% подтвердили и в большинстве опрошенных дилерских центрах.

— Безусловно, с начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей, — рассказал «Известиям» вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По сравнению с прошлым годом запчасти подорожали на 20–60%, особенно на кузовные детали, бамперы, двери и ветровые стекла, отмечают представители станций техобслуживания.

— Из-за этого цена на обслуживание автомобиля выросла вдвое. Дальнейшие подорожания также не исключены, — отметил директор послепродажного обслуживания дилера «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашев.

По его словам, прежде всего это касается машин иностранных брендов, стоимость запчастей для которых завязана на курсы валют.

Собеседники «Известий» в двух дилерских центрах оценили рост стоимости ТО в 30–40% за год. Только в дилерском центре «БорисХоф» изданию заявили, что «не располагают информацией о подорожании ТО».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Справка «Известий» Плановое техобслуживание — это диагностика работоспособности всех систем и компонентов автомобиля и замена расходных материалов, например, моторного масла фильтров, тормозных колодок. Техосмотр делится на ТО-1 (проводится через 10–15 тыс. км пробега в зависимости от требований производителя) и ТО-2 (каждые 30 тыс. км, включает в себя больший комплекс работ). Кроме того, автомобилю необходимо проходить и сезонное обслуживание — весной и осенью.

— Рост цен на обслуживание очевиден, — рассказал «Известиям» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. — ТО-2 для Hyundai Solaris в этом году мне обошлось в 41 тыс. Хотя объем работ был небольшим, потому что я очень бережно отношусь к автомобилю. Заменили масло, фильтры — салонный и масляный, тормозные колодки. В марте прошлого года то же ТО-2 для Kia Sportage обошлось в 18 тыс. рублей. Причем объем работ примерно такой же.

Он добавил, что ситуация связана с подорожанием деталей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Тормозные колодки японского производителя Nisshinbo год назад стоили 3,4 тыс. рублей, а теперь — 4,8 тыс., — напомнил Виктор Кондрашин. — Но у дилера в том числе на цену комплектующих влияет нормо-час механиков.

Без ПО и деталей

Дилеры продолжают соблюдать гарантийные обязательства, даже несмотря на проблемы с наличием «сложных» запчастей , заверили в «Автодоме».

— Диски, колодки, фильтры, детали подвески в принципе есть в наличии, — отметил Роман Тимашев. — Сложности у нас возникают с запчастями для агрегатного ремонта, электронными блоками, а также деталями интерьера. Кроме того, есть определенные нюансы с обслуживанием автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.

Проблемы с запчастями влияют на срок обслуживания автомобиля. Если деталь есть, ремонт займет два-три дня. Но в случае ее отсутствия обслуживание может затянуться на срок от двух недель до полугода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После ухода с российского рынка многие иностранные бренды закрыли доступ к своему программному обеспечению, напомнил в разговоре с «Известиями» руководитель интернет-магазина ПЭК:MALL Сергей Буров. Дилерам приходится искать альтернативные пути ремонта бортовых компьютеров и другой электроники автомобилей европейских, американских, японских и корейских марок.

В августе «Известия» писали о том, что BMW, Mercedes-Benz и Audi ограничили доступ отечественных дилеров к своему программному обеспечению. Из-за этого владельцы автомобилей этих марок потеряли доступ к электронному каталогу техобслуживания, не могут сделать дубликат ключа. Кроме того, невозможно установить в автомобиль детали, которым требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники.

Дилер или СТО

Услуги на обслуживание автомобиля выросли не только в авторизованных дилерских центрах. По итогам девяти месяцев 2023 года средний чек на услуги неавторизованных станций техобслуживания увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом 2022-го, рассказала директор сети СТО Fit Service Татьяна Овчинникова.

— Весной и осенью прошло повышение стоимости нормо-часа. В автобизнесе уже не первый год острый кадровый голод. Естественно, что работодатели стремятся удержать персонал и повышают оплату труда, — рассказала она «Известиям». — Кроме того, в течение года росла и стоимость запчастей. Недавно курс доллара начал снижаться, но пока стоимость запчастей заметно не корректировалась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обслуживание подорожало и из-за увеличения количества услуг на один автомобиль, добавила Татьяна Овчинникова.

— Растут пробеги российских автомобилей, автопарк стареет и не обновляется теми темпами, что были три-четыре года назад. А чем машина старее, тем больше ремонта ей требуется, — подчеркнула эксперт.

Где проходить техобслуживание

Нынешняя ситуация на рынке приводит к тому, что меняется соотношение цен в авторизованных и неавторизованных сервисных центрах. До весны 2022 года обслуживание у дилера обходилось дешевле, чем в «гаражных» СТО. На это были причины. Во-первых, производители компенсировали своим авторизованным партнерам затраты на часть работ. Дешевле им обходились и прямые поставки запчастей от производителей.

С уходом западных и азиатских автоконцернов из России официальные дилеры потеряли эти бонусы, и в результате их услуги сейчас дороже, чем у неавторизованных СТО.

Но даже в такой ситуации отказываться от ТО у «официалов» не стоит, отметил вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов.

— Если у вас есть многолетний опыт работы с одним дилером, не стоит его менять на другие СТО. К сожалению, здесь чаще всего работает принцип «скупой платит дважды» , — полагает он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Основными преимуществами обслуживания у официальных представителей марок являются гарантия и наличие оригинальных запчастей, рассказал собеседник «Известий» из крупного дилерского центра.

— Дилер несет ответственность за то, что устанавливает в автомобиль, и дает на это гарантию, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Кроме того, новые автомобили, которые привезли параллельным импортом, могут превратиться в «кирпич», если попытаться обслужить их несертифицированным оборудованием.

Это тоже касается и расходников. Дилеры закупают масла у официальных представителей даже в условиях санкционного давления, что исключает попадание контрафактных материалов. В октябре 2023 года в Союзе автосервисов «Известиям» рассказали, что доля контрафактного масла на отечественном рынке достигла 30–50%.

Эксперты, опрошенные изданием, сходятся во мнении, что до конца года стоимость обслуживания автомобиля у дилеров может вырасти еще на 10–15%.