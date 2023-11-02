Эксперт оценил поставки российского газа в страны Евросоюза

Еврокомиссия сообщила, что в Евросоюзе планируют снизить импорт российского газа до 40–45 млрд куб. м к концу 2023 года. Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Известиям» 2 ноября, что ЕС не имеет никакого отношения к объемам закупки и поставкам газа из России в Европу, газ покупают коммерческие компании, при этом ограничений не существует. Он также обратил внимание на то, что объем поставок изменится по экономическим и техническим показателям, а не в связи с политикой Европейского союза.

«Они (в ЕС. — Ред.) берут цифру, которая, вероятно, выйдет по итогам года, и хотят представить, что так всё и планировалось. На самом деле власти Евросоюза никакого отношения к объемам закупки и поставки газа из России в Европу не имеют. Газ покупают коммерческие компании. Никаких ограничений с точки зрения законодательства, с точки зрения санкций на покупку российского газа нет, то есть нет запрета на импорт российского трубопроводного газа, СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.)», — сказал аналитик.

По словам эксперта, по итогам текущего года РФ поставит трубопроводного газа, вероятно, около 20–25 млрд куб. м. Как он объяснил, прежде всего это связано с тем, что газопроводов не хватает. Он напомнил, что «Северный поток» сначала был остановлен из-за того, что чинили турбины, а потом был подорван.

«Северный поток–2» так и не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, и тоже одну из труб взорвали. Газопровод «Ямал — Европа»: там Польша национализировала долю «Газпрома» в операторе польского участка компании EuRoPol [GAZ], и Россия в ответ ввела санкции против этой компании, поэтому не может быть использован газопровод. Украина один из двух газопроводов перекрыла. Соответственно, остается одна труба через Украину, которая максимум может прокачивать примерно 42–43 млн кубов в сутки. И периодически европейцы заказывали меньше в течение 2023-го, то есть не каждые сутки на протяжении года он работал на максимуме. Поэтому там примерно можно прокачать около 15 млрд кубов, но будет меньше. И одна из ниток «Турецкого потока» тоже на 15,75 млрд кубов мощности, и она тоже не всегда загружена на полную мощность. В итоге получается где-то 20–25 млрд кубов», — объяснил Юшков.

При этом он уточнил, что это не какой-то план Евросоюза, просто так складываются обстоятельства: в некоторых ситуациях российская сторона не может поставить энергоресурс, когда европейцы готовы купить, а в некоторых случаях покупатели в Европе предпочитают другие источники поставок. Такая обстановка с российскими поставками складывается по экономическим и техническим показателям и не связана с политикой Евросоюза, добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, еще около 20 млрд кубов поставят из России СПГ, прежде всего с проекта «Ямал СПГ». Аналитик уточнил, что в настоящее время разрыв цен между Азией и Европой не такой большой, поэтому с «Ямал СПГ» выгоднее поставлять в Европу.

«В итоге выйдет где-то под 40–45 млрд кубов. Но это не какая-то договоренность американцев с европейцами, нет. Просто так выходит. И во многом это привело к тому, что в Европе идет деиндустриализация, промышленный потребитель отмирает, за прошлый год сократился объем потребления газа примерно на 60 млрд кубов. В этом году тоже у них еще на 30 млрд кубов, видимо, будет сокращение объема потребления любого газа. И только за счет этого рынок в Европе балансируется, то есть не за счет нового объема предложения, а за счет сокращения спроса», — заключил Юшков.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил мнение, что представители бизнеса западных стран предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Он обратил внимание на то, что государства Запада «всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать». При этом, по его оценке, на фоне роста спроса в ближайшие десятилетия газовый рынок для стран Запада останется дефицитным.