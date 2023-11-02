Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Россия официально отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Закон об этом 2 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Отменить статью 1 Федерального закона от 27 мая 2000 года № 72-ФЗ «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2261)», — указано там.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ 25 октября одобрил Совет Федерации. До этого, 13 октября, инициатива была внесена в парламент. Согласно ей отменяется первая статья закона, в которой предлагалось ратифицировать соответствующее соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации был поднят 5 октября президентом России Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай». До этого, в июне, глава государства отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. При этом США являются единственным государством в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент, подчеркнул тогда он.