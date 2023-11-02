Папа римский заявил о нахождении мира в состоянии войны
Папа римский Франциск, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что мир находится в состоянии войны из-за оружейной промышленности. Слова понтифика 1 ноября приводит издание ANSA.
Папа римский отметил, что сейчас настали «очень темные времена», а люди не могут найти в себе силы здраво мыслить.
«Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность», — сказал понтифик и подчеркнул, что инвестиции в нее приносят огромные доходы.
Ранее, 22 октября, папа римский призвал к продолжению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил, что война — это всегда поражение и разрушение человеческого братства.
7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.