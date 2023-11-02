Детский психолог назвала необходимые для развития игрушки

Детский и семейный психолог Светлана Смирнова в разговоре с «Известиями» 2 ноября рассказала, какие игрушки нужны ребенку на разных этапах развития и как они помогают в становлении его личности.

По ее словам, на каждом возрастном этапе игрушки задействуются для разных задач. Так, примерно до 2–2,5 года у детей преобладает манипулятивная деятельность по отношению к любым предметам вокруг, они их изучают.

«И, в принципе, ребенку совершенно всё равно — вкладывать одну в другую разноцветные формочки, приобретенные в магазине игрушек, или мамины кастрюли. У детей на этом этапе очень развито подражание, и они с удовольствием повторяют за взрослыми. Также происходит сенсорное развитие, развитие мелкой и крупной моторики. Поэтому важны тактильные ощущения (шершавое, гладкое, ребристое, шелковистое) и разные игры наподобие — в фасоли найти бусины и достать их и т.д.», — рассказала специалист.

Соответственно, на этом этапе нужны игрушки, которыми можно манипулировать: формочки, пирамидка, книжки с разными вставками, кубики, машина, которую можно катать. Но также всё это спокойно заменяется предметами из взрослой жизни и быта, отметила психолог.

На следующем этапе развития, по ее словам, ребенок начинает с помощью игры осмысливать мир и себя, осваивать различные стратегии поведения и реагировать на разные эмоциональные события.

«Начинается всё с подражательной игры. Ребенок воспроизводит то, что происходит вокруг него, то, что родители делают по отношению к нему. Кормит куклу кашей, возит кого-то в машине и т.д. Поэтому в арсенале начинают появляться игрушки, которые могут этому способствовать: игрушечная коляска, кроватка и одеяло, машины разной направленности: экскаватор, поезд, автобус, грузовая машина», — рассказала детский психолог.

Начиная с 4–4,5 и до 6,5–7,5 года игры становятся ведущей психической деятельностью — благодаря ей ребенок развивается. Также на этом этапе происходит освоение полоролевых особенностей поведения, обратила внимание специалист.

«У девочек в арсенале должно становиться больше различных женских персонажей, отражающих различные моменты женского поведения. И это не только принцессы. Это и ведьма, и персонажи из мультиков. Также и у мальчиков: богатыри, солдаты, строители, полицейские, супергерои, короли и т.д. Но и игрушки противоположного пола тоже важны — принцы, королевы, просто семья», — подчеркнула Смирнова.

Также она обратила внимание, что благодаря игре дети могут переживать сложные эмоциональные моменты в своей жизни. Например, ребенок в социуме не дерется, договаривается и ведет себя хорошо. Но это не значит, что он не ощущает в те моменты, когда его толкнули или попытались отобрать игрушку, раздражение, злость, обиду.

«И когда после такого напряженного дня он приходит домой, то начинает с помощью игры символически выпускать из себя это напряжение. Часто это происходит с помощью игр в динозавров и других зверей. В сюжете кто-то кого-то съедает, потом кто-то прогоняет этого поедающего. Не надо бояться таких игр. А лучше завести разных зверей, желательно семьями, — тогда ребенок сможет отыгрывать важные моменты из жизни семьи в том числе», — объяснила специалист.

По ее словам, в этом возрасте актуальны также домики, замки, растения, конструктор, лего. Всё это пригодится для создания миров и вселенных, отражающих внутренние процессы ребенка, осмысления им жизни, мультиков, книг. Кроме того, важны и отрицательные персонажи из мультиков и фильмов, помогающие отыгрывать тему пугающего, ощущать собственную силу.

«Начиная с 6,5 года ребенок входит в период освоения навыков. Он еще продолжает играть в сюжетно-ролевые игры, но также ему становятся интересны наборы: создание браслетов, слаймов, роботов, научные эксперименты — то, что можно сделать и показать миру и себе, как доказательство того, что научился чему-то новому. Кроме того, становится интересно играть в настольные игры по правилам. И это может стать прекрасным досугом для всей семьи», — подытожила Смирнова.

15 октября детский психолог Наталья Наумова рассказала, что помочь ребенку бороться со стрессом родители могут, показав личный пример — чтобы ребенок видел, как трудности преодолевают родители.