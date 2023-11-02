В Союзе торговых центров прокомментировали покупку прав на субаренду Adidas

Так как структуры владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупили права на субаренду помещений, арендуемых компанией Adidas, а не полностью бизнес, это дает много возможностей для развития ситуации. Об этом 2 ноября «Известиям» сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

«Головная компания Adidas ведет оптовую торговлю и сохраняет возможность быстрого возвращения в Россию под собственным брендом. При этом возможна и ситуация, когда российский бренд, получивший помещения и проведя легкий ребрендинг, будет постепенно перезаключать договоры аренды на себя и развивать сеть», — отметил Люлин.

Он также отметил, что первые открытия стоит ждать в знаковых московских торговых центрах, а затем и в других городах.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. В октябре того года компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек, а в ноябре стало известно, что из-за приостановки бизнеса на российской территории производитель лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.