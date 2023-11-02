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Сотрудник ДПС повис на заднем стекле машины во время погони в Якутске

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Фото: соцсети
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В Якутске произошла погоня с участием полиции, во время которой сотрудник ДПС повис на машине нарушителя.

2 ноября очевидцы опубликовали кадры происшествия на улице Лермонтова. На них видно, как сотрудник правопорядка зацепился за заднее стекло автомобиля, который на скорости уезжал от двух полицейских машин.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. В нем принимал участие полицейский, внешне похожий на того, который стал героем предыдущего ролика.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

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