Сотрудник ДПС повис на заднем стекле машины во время погони в Якутске

В Якутске произошла погоня с участием полиции, во время которой сотрудник ДПС повис на машине нарушителя.

2 ноября очевидцы опубликовали кадры происшествия на улице Лермонтова. На них видно, как сотрудник правопорядка зацепился за заднее стекло автомобиля, который на скорости уезжал от двух полицейских машин.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. В нем принимал участие полицейский, внешне похожий на того, который стал героем предыдущего ролика.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее, 17 сентября, появились кадры погони за водителем внедорожника, который устроил ДТП с десятью автомобилями в Москве. Он попытался скрыться с места аварии, виновником которой стал накануне.