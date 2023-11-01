Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

ФАС возбудила 22 дела после проверок цен на бензин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФАС возбудила 22 антимонопольных дела в результате проверок цен на бензин в 14 субъектах, сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.

«В настоящее время оптовая (биржевая) цена бензинов снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте», — сообщили в ФАС.

Там напомнили, что с 23 октября 2023 года вступил в законную силу совместный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже.

«Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%», — заявили в пресс-службе ФАС.

В антимонопольном органе напоминали, что мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже.

Также изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях. «ФАС России продолжает проверки в регионах», — уточнили в ведомстве.

Топливный рывок: Путин призвал сдерживать рост цен на бензин и дизель
Какие меры предлагает кабмин и когда ситуация нормализуется

Ранее, 5 октября, ФАС России направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены на топливо. Отмечалось, что в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций это будет рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

11 октября президент России Владимир Путин призвал правительство РФ превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке. Глава государства отметил, что ключевыми условиями для долгосрочного развития энергетического рынка являются стабильность и доступность цен на электроэнергию и топливное сырье.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023