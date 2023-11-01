ФАС возбудила 22 дела после проверок цен на бензин

ФАС возбудила 22 антимонопольных дела в результате проверок цен на бензин в 14 субъектах, сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.

«В настоящее время оптовая (биржевая) цена бензинов снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте», — сообщили в ФАС.

Там напомнили, что с 23 октября 2023 года вступил в законную силу совместный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже.

«Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%», — заявили в пресс-службе ФАС.

В антимонопольном органе напоминали, что мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже.

Также изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях. «ФАС России продолжает проверки в регионах», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 5 октября, ФАС России направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены на топливо. Отмечалось, что в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций это будет рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

11 октября президент России Владимир Путин призвал правительство РФ превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке. Глава государства отметил, что ключевыми условиями для долгосрочного развития энергетического рынка являются стабильность и доступность цен на электроэнергию и топливное сырье.