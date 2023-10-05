ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены на топливо. Об этом ведомство сообщило «Известиям» 5 октября.

«ФАС направила письмо 32 вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Также в ФАС России рассказали, что продолжают проверять экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и других составляющих, которые влияют на цены для потребителей, в том числе для аграриев.

«Кроме того, анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа было возбуждено шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за 1 т дизельного топлива. Цены на дизель также важны для сельскохозяйственной отрасли, так как сейчас продолжается уборка урожая, заметил он.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.