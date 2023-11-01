Минюст РФ внес Central European University в реестр нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, добавив в него Central European University (Австрия). Об этом говорится 31 октября на сайте ведомства.
Уточняется, что Central European University финансируется подконтрольными американскому финансисту Джорджу Соросу структурами.
В реестр также добавили германский Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований).
В середине октября Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность этих организаций. В ведомстве отметили, что усилия университета сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства РФ.
В сентябре российский надзорный орган также признал нежелательным зарегистрированный в США фонд «Свободная Бурятия» (Free Buryаtia Foundation, признан в РФ иноагентом), занимающийся организацией антироссийских акций.