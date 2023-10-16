Генпрокуратура объявила Central European University нежелательной организацией

Образовательная международная неправительственная организация Central European University (Австрия) признана нежелательной в России. Об этом 16 октября сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram.

«В качестве официально декларируемых целей <…> организация <…> обозначает продвижение ценностей «открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза», — сообщило ведомство.

По его данным, финансирование осуществляется подконтрольными предпринимателю Джорджу Соросу структурами. В Генпрокуратуре отметили, что усилия университета сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства РФ.

«Университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

До этого, 5 сентября, Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британской неправительственной организации транспортных рабочих International Transport Workers Federation. В сообщении указывается, что она под эгидой солидарности с украинскими транспортниками собирает финансовые средства, чтобы впоследствии отправлять на Украину.