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В украинском Закарпатье отказались переименовать улицу Первомайскую

В Закарпатской области Украины отказались «декоммунизировать» улицу Первомайскую
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Власти села Чернотисов в Пийтерфолвовской общине Закарпатской области на западе Украины отказались переименовывать улицу Первомайскую в рамках так называемой декоммунизации. Об этом 1 ноября говорится в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Община населена преимущественно этническими венграми. Среди населения провели устный опрос по теме изменения названия Первомайской улицы.

«Вместе с депутатами было принято единогласное решение не менять название улицы. Улица названа в честь 1 Мая — праздника весны и труда», — приводится ответ местных властей авторам канала.

Не уточняется, какое новое название предлагалось на рассмотрение жителей села.

Ранее, 30 октября, власти села Великие Геевцы Закарпатской области отказались переименовывать улицу, названную в честь советского космонавта Юрия Гагарина. Село расположено в Ужгородском районе, в нем проживает венгерское этническое меньшинство.

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В начале октября жители Одессы отказались переименовывать площадь Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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