«Триколор» презентовал проект «Триколор Ultra» с защитой от внешних помех

Российский оператор спутникового телевидения «Триколор» представил новый масштабный проект вещания «Триколор Ultra» с рекордным числом телеканалов. Как отмечается 1 ноября в пресс-релизе, поступившем в «Известия», его новый проект разработан по новой технологии и защищен от внешних помех.

Отмечается, что «Триколор Ultra» будет вещать на российском спутнике «Экспресс-АТ1» на 56-м градусе.

«Главная составляющая проекта — исключительная безопасность. Вещание с российского спутника не зависит от геополитической обстановки и внешних угроз. Для максимальной защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири», — указано в сообщении разработчика.

По словам заместителя генерального директора по стратегии и развитию компании «Триколор» Алексея Липилина, ситуация с внешними помехами в России потребовала кардинальных решений для сохранения качества и уровня спутникового телевидения.

«Экспресс-АТ1» — это только российские частоты, и это дает нам дополнительные уверенность и стабильность. Наши ежегодные дополнительные затраты — сотни миллионов рублей. Мы вложились не только в строительство нового телепорта. В нашем распоряжении также 20 транспондеров с емкостью почти в 700 МГгц», — рассказал он.

В свою очередь, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин отметил, что «Экспресс-АТ1» — это надежный российский спутник, на который можно поднимать сигнал из разных точек страны.

«Сейчас в Сибири мы строим новые спутниковые станции, устанавливаем большие антенны. Это будет высококачественный ТВ-сигнал как с точки зрения технических параметров, так и медийного содержания. Благодаря безопасности, технологичности и уникальному наполнению новый проект «Триколор Ultra» полностью вписывается в последние мировые тенденции», — заявил Волин.

Пользователям проекта «Триколор Ultra» будет доступно более 300 каналов: свыше 100 телеканалов в форматах Ultra HD и HD, более 100 фильмовых каналов и более 100 развлекательных. Общее количество контента в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» достигнет свыше 100 тыс. единиц.

Ранее, 7 октября, «Триколор» провел исследование среди своих клиентов, чтобы узнать, насколько они осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании. Согласно ему, пользователи знают причины происходящего. Так, более 50% респондентов причиной помех назвали «внешние атаки». Вторым по популярности стал ответ «проблемы со спутником» (26% участников опроса). 19% предположили, что виной перебоям в вещании становится неблагоприятная погода.

В начале августа «Триколор» сообщал, что с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России. В ответ на это оператором был разработан и запущен в реализацию план противодействия. В частности, это потребовало перевода клиентов в Калининградской области на российский спутник «Экспресс-АТ1». Тогда же сообщалось, что переход осуществили уже порядка 20 тыс. клиентов.

Хакерские атаки на радиостанции и телеканалы в регионах России участились на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.