«Триколор» продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов

Абоненты российских спутниковых операторов продолжают испытывать сложности при просмотре телевидения. Виной тому — новая волна внешних помех, из-за которых периодически возникают перебои в вещании популярных телеканалов.

С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства. Технические службы оператора «Триколор» успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они стали мощнее и продолжительнее. «Триколор» начал применять новые технологические решения для обеспечения стабильного вещания. Так, в период с 21 по 25 июля оператору удалось полностью нивелировать помехи. Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов.

В настоящее время «Триколор» успешно реализует план противодействия внешним помехам. Специалисты оператора продолжают работать в усиленном режиме круглосуточно.

«Мы благодарны нашим абонентам за то, что они с пониманием относятся к текущей сложной ситуации», — говорит Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям.

При этом оператор напоминает, что вещание телевизионных каналов в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» через интернет абсолютно стабильно. Подписка каждого абонента позволяет смотреть онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» бесплатно на пяти устройствах: телевизоре с функцией Smart TV, ноутбуке, компьютере, планшете, смартфоне, а также через подключение спутникового приемника к интернету. Если оборудование не поддерживает эту функцию, его можно обменять на более современные модели.

«Триколор» оперативно реагирует на возникающие сложности, чтобы абоненты могли смотреть ТВ в стабильно высоком качестве.