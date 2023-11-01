Два фельдшера и два водителя пострадали в ДТП со «скорой» на юго-востоке Москвы
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- Два фельдшера и два водителя пострадали в ДТП со «скорой» на юго-востоке Москвы
В аварии на юго-востоке Москвы на улице Капотня пострадали водитель скорой помощи, два фельдшера и водитель автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили 1 ноября в столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche при перестроении совершил столкновение с автомобилем Volkswagen и каретой скорой помощи. В результате пострадали четыре человека, предварительно, трое из них были в момент инцидента в машине скорой помощи», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начата проверка.
Полицейские допустили, что причиной произошедшего стало превышение предельно допустимой скорости водителем Porsche.
Ранее 1 ноября сообщалось, что на место ДТП на юго-востоке столицы вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра. Отмечалось, что авария произошла на улице Капотня на въезде в одноименный район. Столкнулись два легковых автомобиля и карета скорой помощи.