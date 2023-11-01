На место ДТП на юго-востоке Москвы вылетел медицинский вертолет

Медицинский вертолет вылетел на место ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом 1 ноября сообщило «РИА Новости».

«Вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра», — рассказал представитель экстренных служб города.

Авария произошла на улице Капотня на въезде в одноименный район. Столкнулись два легковых автомобиля и карета скорой помощи.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Троих из них увезли на скорой помощи.

Накануне внедорожник BMW и Maybach столкнулись в центре Москвы на повороте с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект. Авария произошла после того, как такси резко свернуло в сторону и перегородило дорогу BMW.