Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили новую машину

Михаилу Макарову из подмосковного Щелково, который задержал напавшего на школьника мигранта-грабителя, вручили новую машину. Кадры 1 ноября оказались в распоряжении «Известий».

На капоте нового автомобиля напечатана надпись: «Герою ЩелкоVо». Также машина украшена флагом России.

До этого, 25 октября, 72-летнему пенсионеру глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил сертификат на новый автомобиль. Мужчина поделился, что хочет заменить свою старую «Оку» на «Ниву».

Кроме того, ГУ МВД по региону вручило Макарову благодарственное письмо и подарило ему новый телевизор, а председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил ему почетную грамоту ГД «За личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему».

Инцидент произошел 25 октября в Щелково на улице Парковая. Мигрант догнал 11-летнего мальчика, вырвал из его рук телефон и попытался скрыться. Находившийся рядом Макаров занимался ремонтом «Оки», услышал крики школьника и задержал грабителя. Преступником оказался безработный местный житель Павел П. 1999 года рождения, который уже был ранее судим за кражу, а также за наркотические преступления.