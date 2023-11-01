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Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили новую машину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Михаилу Макарову из подмосковного Щелково, который задержал напавшего на школьника мигранта-грабителя, вручили новую машину. Кадры 1 ноября оказались в распоряжении «Известий».

На капоте нового автомобиля напечатана надпись: «Герою ЩелкоVо». Также машина украшена флагом России.

До этого, 25 октября, 72-летнему пенсионеру глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил сертификат на новый автомобиль. Мужчина поделился, что хочет заменить свою старую «Оку» на «Ниву».

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Кроме того, ГУ МВД по региону вручило Макарову благодарственное письмо и подарило ему новый телевизор, а председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил ему почетную грамоту ГД «За личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему».

Инцидент произошел 25 октября в Щелково на улице Парковая. Мигрант догнал 11-летнего мальчика, вырвал из его рук телефон и попытался скрыться. Находившийся рядом Макаров занимался ремонтом «Оки», услышал крики школьника и задержал грабителя. Преступником оказался безработный местный житель Павел П. 1999 года рождения, который уже был ранее судим за кражу, а также за наркотические преступления.

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