Задержавшему грабителя в Щелково мужчине вручили благодарность от МВД

Жителю подмосковного Щелково Михаилу Макарову, который задержал напавшего на школьника мигранта-грабителя, вручили 27 октября благодарственное письмо от ГУ МВД по региону.

Благодарственное письмо 72-летнему пенсионеру вручили за «активную помощь и содействие органам внутренних дел РФ в борьбе с преступностью». Также правоохранители подарили ему новый телевизор.

«Дети подходят фотографироваться, взрослые сигналят. То есть общество восприняло это настолько, я и не ожидал. В магазин заходишь: «А это вы?» А это я. Буду стараться следить помогать по службе», — поделился Макаров.

До этого, 25 октября, пенсионеру вручили сертификат на новый автомобиль. Он поделился, что планирует заменить свою старую «Оку» на «Ниву».

Инцидент произошел 25 октября в Щелково на улице Парковая. Мигрант догнал 11-летнего мальчика, вырвал из его рук телефон и попытался скрыться. Находившийся рядом Макаров занимался ремонтом «Оки», услышал крики школьника и задержал грабителя. Преступником оказался безработный местный житель Павел П. 1999 года рождения, который уже был ранее судим за кражу, а также за наркотические преступления.