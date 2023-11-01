Спасатели эвакуировали моряка с танкера «Глорилэнд» в Охотском море

Спасатели из Магадана эвакуировали больного члена экипажа танкера «Глорилэнд» в Охотском море. Об этом утром 1 ноября (вечером 31 октября мск) сообщило главное управление МЧС по региону.

Спасателям поступило сообщение о необходимости срочной медицинской помощи моряку. После этого танкер встал на рейд в бухте Нагаева, к нему пришвартовался буксировщик с сотрудниками чрезвычайного ведомства.

«Спасатели перенесли пострадавшего с палубы на буксировочное судно, доставили его на берег и передали специалистам скорой медицинской помощи», — говорится в публикации.

Мужчину госпитализировали.

26 сентября в МЧС сообщили, что пропавшие в тайге Хакасии пятеро подростков нашлись спустя более 12 часов с момента исчезновения. Поиски проводились как с земли, так и с воздуха. Всего участвовали 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Медицинская помощь молодым людям не понадобилась.