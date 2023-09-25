В Хакасии начали поиски пропавших в тайге подростков

В Хакасии ведутся поиски подростков, ушедших в тайгу за сбором орехов. Об этом 25 сентября сообщило МЧС России в своем Telegram.

«Пятеро жителей деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами. Домой не вернулись. Больше 10 часов подростки не выходят на связь», — говорится в сообщении.

К поискам привлечено 39 человек и пять единиц техники. Потерявшихся подростков будут искать как с земли, так и с воздуха. Для этого к выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС РФ по Хакасии.

Ранее, 18 сентября, в Архангельской области был найден подросток, потерявшийся днем ранее. Его нашли в лесу в 1,5 км от поселка Тайга. 13-летнего мальчика обнаружили в удовлетворительном состоянии. Его поиски были организованы с земли и с воздуха, также использовались беспилотники, к работе были привлечены кинологи.